Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları 2025 Kayıtları Başlıyor

Çocukları erken yaşlardan itibaren spora yönlendirmek ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 2025 yaz dönemi kayıtları 16 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, spor yaparak eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunuyor.

Bu yıl Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda birçok branşta eğitim verilecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki; Futbol ve güreş branşlarına 2013 ile 2017, basketbol ve voleybol branşlarına 2014-2017, karateye 2015-2018 ve cimnastiğe ise 2018-2020 doğumlu sporcular başvurabilecek. Fitness ve Mat Pilates branşları ise 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak. Her branş için yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış antrenman programları ile katılımcıların hem fiziksel gelişimi hem de sosyal becerileri desteklenecek.

Kontenjanlarla sınırlı olan kursların kayıt işlemleri 16-20 Haziran tarihlerinde sabah 09.00-12.00; öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda yapılacak. Kayıtların ardından antrenmanlar 30 Haziran'da başlayacak olup, 29 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak. Vatandaşlar, detaylı bilgi için 0232 616 54 07 numaralı hattı arayabilirler.

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi branş ve yaş grupları

Aliağa Belediyesi'nin Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek yaz spor kursları için detaylar belli oldu. Basketbol ve voleybol branşlarına 2014-2017, karateye 2015-2019 ve cimnastiğe ise 2018-2020 doğumlu sporcular başvurabilecek. Tenis için 2020 ve üzeri doğumlu çocuk sınıfının yanı sıra yetişkin sınıfı da açılacak. Pilates ise 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak.

Kontenjanlarla sınırlı olan kursların kayıt işlemleri 16-20 Haziran tarihlerinde sabah 10.00-17.00 saatleri arasında Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Kayıtların ardından antrenmanlar 30 Haziran'da başlayacak. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 399 00 00 dahili 3206 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. - İZMİR