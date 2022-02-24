Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor

24.02.2022 18:07
Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor

Aliağa Belediyesinin bu yıl 26-27 Şubat tarihlerinde 4'üncüsünü düzenleyeceği Aliağa At-Çek Balık Avı Festivali'ne kısa bir süre kala heyecan giderek artıyor.

Aliağa Belediyesinin bu yıl 26-27 Şubat tarihlerinde 4'üncüsünü düzenleyeceği Aliağa At-Çek Balık Avı Festivali'ne kısa bir süre kala heyecan giderek artıyor. Aliağa'nın mavi bayraklı plajı Ağapark'ta organize edilecek festivale Türkiye'nin dört bir tarafından balık avı tutkunları yoğun ilgi gösterirken, sınırlı tutulan kontenjanlar da kısa sürede doldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın çevre ve turizm vizyonu kapsamında düzenlenen Aliağa 4. At-Çek Balık Avı Festivali 2 gün sürecek. 26 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak balık avı festivali, 27 Şubat Pazar sabahı saat 10.00'da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Festivalde, amatör olta balıkçılığının tanıtılması, sürdürülebilir avcılık ruhu kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve amatör balıkçılığın bir dalı olan spin (at-çek) avcılığının sevdirilmesi amaçlanıyor.

Yarışma içeriği ve teknik kurallar

Yarışma kuralları, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak. Yarışma spin avcılık kategorisinde yapılacak ve avlanacak balıklarda hakemler tarafından tebliğe uygunluk şartı aranacak. Yarışmacılar yarışma öncesi yapılacak bilgilendirme toplantısında anlatılacak kurallara uymak zorunda olacak, kurallara uymayan yarışmacılar hakemler tarafından uyarı alacak. 2 uyarı alan yarışmacı diskalifiye edilecek. Yarışmacıların herhangi bir nedenle suya girmesi yasak. Suya girmeyi gerektirecek özel durumlar oluşursa hakem takdiri ve gözetiminde gereken yapılacak. Spin disiplini haricindeki tüm avcılık teknikleri yasak. Spin avcılıkta kullanılan sert kandırıcılar ve silikon kandırıcılar dışında organik yem kullanmak ve yemleme yapmak yasak. Yarışmacılar kıyıya dik olarak atış yapmak ve kepçe bulundurmak zorunda. Yarışmacıların can ve mal güvenliği kendi sorumlulukları altında. Bu konuda Aliağa Belediyesi ve organizasyon komitesi sorumlu tutulmayacak. Yarışmacılar için ayrılmış yarışma alanında, ateş yakmak, piknik yapmak, gürültü yapmak, denize bir şey atmak, yemleme yapmak, denize ışık tutmak, avı ve avcılığı etkileyici her türlü eylemde bulunmak yasak. Yarışmacılar, denize ve çevreye olan duyarlılık bilinci kapsamında çevreyi ve denizi kirletici tutum içerisinde hareket etmeleri halinde hakemler tarafından uyarı alacak. - İZMİR

Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor
Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor
Aliağa'da at-çek heyecanı başlıyor

YORUMLAR
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Serkan Acar, Türkiye, Turizm, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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