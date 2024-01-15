Aliağa\'da Atatürk\'ü Anma Oryantiring Şampiyonası düzenlendi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü nedeniyle İzmir'in Aliağa ilçesinde 'Atatürk'ü Anma Oryantiring Şampiyonası' düzenlendi.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aliağa Belediyesi'nin de destek verdiği şampiyonaya çevre illerden ve İzmir'in ilçelerinden 350 sporcu katıldı. 9 kategoride düzenlenen yarışma, 3 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Doğa Park'ta düzenlenen yarışmada, ilk önce Kaymakam Zekeriya Güney start verdi. Yarışmaya katılan sporcular, kendilerine verilen haritalar doğrultusunda parkurdaki hedefleri bulmaya çalıştı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Aliağa'da oryantiring sporunu geliştirmek için çalışmalar sürüyor

Atatürk'ü Anma Oryantiring Şampiyonası hakkında bilgi veren Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Harun Altun, Aliağa'da oryantiring sporunu geliştirmek için ileriye dönük çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Altun, mayıs ayında Kuzey Ege projesinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bu projeyle oryantiring sporunu Aliağa'da daha da yaygınlaştırmayı ve sporcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş ise kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Zekeriya Güney ile verdiği desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti. - İZMİR