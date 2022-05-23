Aliağa'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aliağa'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi

23.05.2022 17:05
Aliağa'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu koordinesinde "Hareket Et, Sağlıklı Kal" temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu koordinesinde "Hareket Et, Sağlıklı Kal" temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Fatih Ortaokulu Müdürü Tuncay Türkmen, öğretmen, öğrenciler ve ilçe sağlık müdürlüğü personelinin katılım gösterdiği etkinlikte Kent Park çevresinde yürüyüş yapıldı.

Orhun, burada yaptığı konuşmada birçok hastalığın gelişmesine sebep olan ana faktörlerin yetersiz ve dengesiz beslenme ile hareketsizlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'da obezite konusunda ilk sırada bulunduğunu ifade eden Özkan Orhun, "Fiziksel aktivitenin alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Alışkanlık haline getirilen fiziksel aktivitenin beden sağlığımız, ruh sağlığımız ve gelecekteki yaşam kalitemiz üzerine önemli etkileri vardır. Fiziksel aktivitenin artırılması ve teşvik edilmesi büyük önem arz ettiği görülmektedir." dedi.

Orhun, bu doğrultudaki çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa'da 'Hareket Et, Sağlıklı Kal' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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