Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

27.05.2022 16:25
Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulunun kayıtları, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü başlıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulunun kayıtları, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü başlıyor.

Farklı branşlarda yerel ve ulusal müsabakalara sporcu yetiştiren Aliağa Belediyesi Spor Okulları, bu yılki yaz okullarına yeni yıldızlarını bekliyor. Her yıl yoğun ilgi gören yaz spor okullarına katılan çocuklar, yaz boyunca alanında deneyimli eğitmenler tarafından kurs görecek. Yaz spor okullarında basketbol kurslarına 2010-2014, voleybol kurslarına 2011-2014, futbol kurslarına 2010-2014, karate kurslarına 2013-2016, cimnastik kurslarına 2015-2017, bu yıl kız öğrencilerinde kabul edileceği güreş kurslarına ise 2010-2014 doğumlular başvuru yapabilecek. Tüm branşlardaki kontenjanların sınırlı tutulacağı ifade edilirken, kurslara katılmak isteyenler 10 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonuna şahsen başvuru yapabilecek. Yine Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonunun, 0232 616 54 07 numaralı telefonundan da detaylı bilgiye ulaşabileceği belirtildi. - İZMİR

Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor
Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

YORUMLAR
500
Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor Yurt dışında ikamet eden Fransızlar, milletvekili seçimi için internetten oy kullanmaya başladı Yurt dışında ikamet eden Fransızlar, milletvekili seçimi için internetten oy kullanmaya başladı İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak
Kaynak: İHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Spor Okulları, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa'da yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement