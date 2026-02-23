Aliağa'da Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa'da Yetenek Taraması Yapıldı

Aliağa\'da Yetenek Taraması Yapıldı
23.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, 3. sınıf öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması gerçekleştirildi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında Aliağa'da gerçekleştirildi.

2018 yılından bu yana "Yeteneğini keşfet" sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen proje kapsamında, Aliağa'da 28 ilkokulun 3. sınıflarında öğrenim gören toplam bin 120 öğrenciye yönelik test ve ölçüm çalışmaları yapıldı.

Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ölçümler, 16-20 Şubat tarihleri arasında Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda tamamlandı.

Program kapsamında öğrencilere; sürat, çeviklik, esneklik, kuvvet ve koordinasyon gibi temel motorik özellikleri ölçmeye yönelik testler uygulandı. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin sportif yatkınlıkları belirlenerek uygun branşlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Türkiye genelinde her yıl uygulanan programın amacı; sağlıklı ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklara sporu sevdirmek, spora başlama çağındaki yetenekli öğrencileri tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve uzun vadede üst düzey sporcuların yetişmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa'da Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:16:25. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa'da Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.