Aliağa FK, Adanaspor\'u 8-1 Yenerek Takipte Kalıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan zirve takipçisi Aliağa Futbol Kulübü, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor deplasmanında önce taraftarını endişelendirdi ardından farka koştu. Eksi 2 puanla 17'nci sırada olan Adanaspor karşısında ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Aliağa FK ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 8-1'lik skorla galip ayrıldı.
Sürprize izin vermeyen sarı-siyahlılar, 62 puana yükselip lider Bursaspor'u 5 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü. Ligde üst üste 6'ncı, son 11 maçta 10'uncu galibiyetini alan Aliağa FK, kalan karşılaşmalarda Isparta 32 Spor, Kırklarelispor (D), Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor ile oynayıp son hafta Bursaspor'u final gibi maçta ağırlayacak.
