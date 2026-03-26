Aliağa FK, Adanaspor\'u 8-1 Yenerek Takipte Kalıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Adanaspor'u 8-1 yenerek lider Bursaspor'un peşinden koşmaya devam etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan zirve takipçisi Aliağa Futbol Kulübü, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor deplasmanında önce taraftarını endişelendirdi ardından farka koştu. Eksi 2 puanla 17'nci sırada olan Adanaspor karşısında ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Aliağa FK ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 8-1'lik skorla galip ayrıldı.

Sürprize izin vermeyen sarı-siyahlılar, 62 puana yükselip lider Bursaspor'u 5 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü. Ligde üst üste 6'ncı, son 11 maçta 10'uncu galibiyetini alan Aliağa FK, kalan karşılaşmalarda Isparta 32 Spor, Kırklarelispor (D), Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor ile oynayıp son hafta Bursaspor'u final gibi maçta ağırlayacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:44:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.