Aliağa FK\'da Çavuş dönemi sona erdi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol yeni sezon öncesi maliyetleri düşürme kararı alıp tüm transferleri ve kadrodaki tecrübeli yıldızlarla yollarını ayırırken, teknik direktör Çağdaş Çavuş da resmen gitti. İlk olarak sezon başında sözleşme imzalanan sportif direktörü Erdem Özgenç'le vedalaşan ardından birçok futbolbucuyla yol ayrımına giren sarı-siyahlılarda, Çavuş dönemi kapanmış oldu. Geçen sezon play-offlarda Aliağa FK'nın başına geçen Çavuş, 1'inci Tur'da Muşspor'a elenmişti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş'la karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Çağdaş Çavuş'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.