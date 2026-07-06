Aliağa FK\'da Teknik Direktör Çavuş ile yollar ayrıldı

Transfer politikasını değiştirerek genç oyunculara yönelen Aliağa FK'nın, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'de yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefini gerçekleştiremeyen ve play-off'ta elenen İzmir temsilcisi, yaz dönemine güçlü bir kadro kurma hedefiyle başlamıştı. Bu doğrultuda birçok oyuncu ile prensip anlaşmasına varan sarı-siyahlılar, daha sonra radikal bir karar alarak hem yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırdı hem de kadroyu genç oyuncular üzerine kurma yönünde strateji değişikliğine gitti. Bu süreçte daha önce anlaşma sağlanan bazı oyuncularla yürütülen transfer görüşmeleri de iptal edildi.

Mütevazı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa FK'de, geçen sezon play-off maçları öncesinde 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Genç teknik adamın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Çavuş, İzmir ekibinin başında Muşspor ile oynanan play-off karşılaşmalarında görev yapmış, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımının elenmesine engel olamamıştı. - İZMİR