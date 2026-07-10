Aliağa FK\'dan Kadro Açıklaması

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, son günlerde kulüpte yaşanan gelişmeler ve kadro planlamasıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, mali disiplinden taviz verilmeden üst sıraları hedefleyen bir takım kurulacağı ve transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aliağa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncu değişimi sürecinin ekonomik ya da idari bir zorunluluktan değil, planlı bir sportif yapılanma stratejisinden kaynaklandığı vurgulandı. Yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılmasının hedeflerden vazgeçildiği anlamına gelmediği ifade edilen açıklamada, daha dengeli bir bütçeyle sahada karakter koyan bir takım oluşturmanın amaçlandığı aktarıldı.

Aliağa FK yönetiminden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde kulübümüz hakkında ortaya atılan çeşitli değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Aliağa Futbol Kulübü olarak yürüttüğümüz oyuncu değişimi süreci, herhangi bir yönetimsel veya ekonomik zorunluluktan değil, tamamen planlı ve sürdürülebilir bir sportif yapılanma stratejisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz; mali disiplinden taviz vermeden, doğru maliyetlerle mücadele eden, sahada karakter koyan ve başarı hedefleyen bir takım oluşturmayı amaçlamaktadır. Yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması, hedeflerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir. Aksine, daha dengeli bir bütçeyle daha güçlü bir takım oluşturmanın ilk adımıdır. Aliağa FK'nın hedefi değişmemiştir. Önümüzdeki sezonda da üst sıraları zorlayan, play-off yarışının içinde yer alan ve taraftarına mücadele eden bir takım izlettirmek en önemli önceliğimizdir."

Transfer çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünün de altını çizen kulüp yönetimi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Çok kısa süre içerisinde kulübümüzün hedeflerine uygun oyuncular kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aliağa FK; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüptür. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olacaktır. Tüm taraftarlarımıza ve Aliağa kamuoyuna destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz." - İZMİR