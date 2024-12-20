Aliağa FK'dan Transfer Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Aliağa FK'dan Transfer Açıklaması

Aliağa FK\'dan Transfer Açıklaması

Aliağa FK, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve resmi kanallara dikkat etti.

20.12.2024 11:19
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Aliağa FK, son dönemlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yaparak, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 15 hafta itibarıyla yenilgisi bulunmayan Aliağa FK, 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala İzmir ekibi, son dönemlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Aliağa FK, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde Aliağa Futbol Kulübü'müzle ilgili olarak bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün transfer politikaları, planlamaları ve resmi anlaşmaları yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmaktadır. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Kulübümüz hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kadro hazırlıklarımız Transfer Komitemiz ve Teknik Direktörümüz Polat Çetin tarafından planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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