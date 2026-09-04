Aliağa FK, Emrehan Gedikli ile 1, Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Aliağa FK, Emrehan Gedikli ile 1, Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Aliağa FK, Emrehan Gedikli ile 1, Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, Belçika'dan forvet Emrehan Gedikli ve Antalyaspor'dan kanat oyuncusu Berkay Topdemir'i transfer etti. 23 yaşındaki Gedikli ile 1, 19 yaşındaki Topdemir ile 2+1 yıllık anlaşma imzalandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa FK, hücum hattını iki yeni isimle güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Belçika 2. Lig ekiplerinden RFC Liege'den forvet Emrehan Gedikli ve Antalyaspor'dan kanat oyuncusu Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı.

Tesislerde düzenlenen imza törenlerinde kulüp avukatı Hakan Mete de hazır bulundu. Sarı-siyah ekip, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başlayan 23 yaşındaki forvet Emrehan Gedikli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Konyaspor, İstanbulspor ve Bursaspor formaları giyen Gedikli, yeni sezonda Aliağa FK'nın başarısı için mücadele edecek.

Aliağa FK, bir diğer transferini ise 1. Lig ekibi Antalyaspor'dan gerçekleştirdi. İzmir ekibi, 19 yaşındaki futbolcu Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa FK, Emrehan Gedikli ile 1, Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, Emrehan Gedikli ile 1, Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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