Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenip 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenip 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu

Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor\'u 2-0 yenip 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve +5 averajla 2'nci haftayı lider bitirdi. Teknik direktör Namet Ateş yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu hafta deplasmanda takipçisi Elazığspor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenerek başlayan Aliağa Futbol, evinde Isparta 32 Spor'u da 2-0 mağlup edip zirveye yerleşti. Yenilenen kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan sarı-siyahlılar, 6 puana ulaştı ve +5 averajla 2'nci haftayı lider bitirdi. Sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncuları ve teknik ekibiyle yollarını ayırıp, ilk etapta yaptığı yıldız transferlerden vazgeçen Aliağa FK, kurduğu mütevazı kadroyla zirve yarışına başladı. Teknik direktör Namet Ateş yönetiminde bileği bükülmeyen Aliağa FK bu hafta takipçisi Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenip 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenip 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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