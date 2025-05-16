Aliağa FK, Hasan Çelik ile Yollarını Ayırdı

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Aliağa FK'da kadro planlaması kapsamında kanat oyuncusu Hasan Çelik ile yollarını ayırdı.

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta yenilgisiz bir şekilde şampiyon olan ve TFF 2. Lig'e yükselen Aliağaspor FK, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, geçtiğimiz günlerde 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu kapsamda bir ayrılık haberi daha geldi. İzmir ekibi, 2 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen kanat oyuncusu Hasan Çelik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İki sezondur formamızı giyen ve bu yıl yaşadığımız şampiyonlukta pay sahibi olan Hasan Çelik'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR