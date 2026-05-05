Aliağa FK, Muşspor ile Rövanş Oynayacak

Aliağa FK, TFF 2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında yarın Muşspor'a konuk olacak.

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, play-off birinci turunda ligi üçüncü sırada bitiren Muşspor ile eşleşti. İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sezon aralarındaki dördüncü maç

Aliağa FK ile Muşspor, bu sezon biri play-off olmak üzere toplam üç kez karşı karşıya geldi. Muş'ta oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Aliağa FK rakibini 3-0 mağlup etti. Play-off turundaki ilk randevu da İzmir'de oynanırken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Böylece Aliağa FK, bu sezon Muşspor karşısında yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR