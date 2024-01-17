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Aliağa FK, Mustafa Saymak ve Berke Bıyık'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa FK, Mustafa Saymak ve Berke Bıyık'ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci sırada yer alan takımının kadrosunu güçlendirmek için Bandırmaspor'dan Mustafa Saymak ve Bucaspor 1928'den Berke Bıyık'ı transfer etti.

Aliağa FK, Mustafa Saymak ve Berke Bıyık\'ı kadrosuna kattı
17.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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Aliağa FK, Bandırmaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Bucaspor 1928'den kanat oyuncusu Berke Bıyık'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirmek için dış transferde harekete geçti. Transfer döneminin açılmasıyla Bandırmaspor'dan sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ile Kırklarelispor'dan Atakan Gündüz'ü kadrosuna katan İzmir ekibi, iki takviyeye daha imza attı. Aliağa FK, Bandırmaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Bucaspor 1928'den kanat oyuncusu Berke Bıyık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Berke Bıyık'ı kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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