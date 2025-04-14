Aliağa FK, Şampiyonluk İçin Takibini Sürdürüyor

Aliağa FK, TFF 3. Lig 3. Grup'ta puanını 48'e yükselterek lider Ayvalıkgücü ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona yenilgisiz bir şekilde devam eden Aliağa FK, zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak hafta sonu oynadığı karşılaşmada Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve puanını 48'e yükseltti. Lider Ayvalıkgücü'nün de iç sahada 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalmasıyla puan farkı 1'e indi. Ligin bitimine iki maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettiren İzmir ekibi, averaj olarak daha iyi olduğu Ayvalıkgücü'nün bu süreçte takılmasını bekleyecek. Kalan iki maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor ve 1923 Mustafakemalpaşa Spor'la karşı karşıya gelecek Aliağa FK 2'de 2 yapmayı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Öte yandan üçüncü basamakta bulunan 52 Orduspor FK'nın da 58 puanı bulunuyor. Sezon sonunda muhtemel üçlü puan eşitliği durumunda ise Aliağa FK iki rakibinden de üstün durumda bulunuyor. - İZMİR