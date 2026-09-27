Aliağa FK, Şanlıurfaspor'u 90+5'te 2-1 yenerek 9 puana yükseldi

Aliağa FK, Şanlıurfaspor'u 90+5'te 2-1 yenerek 9 puana yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'u 90+5'te Okan Derici'nin golüyle 2-1 yendi. Geçen hafta Elazığspor'a 5-0 yenilen Aliağa FK bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Şanlıurfaspor 5 puanda kaldı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Elazığspor'a 5-0 yenilip liderliği veren Aliağa Futbol evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Aliağa FK 58'inci dakikada Muammer Sarıkaya ile golü buldu: 1-0. Konuk Şanılurfaspor 79'uncu dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş'la beraberliği yakaladı: 1-1, Maçın 90+5'inci dakikasında sahne alan Okan Derici attığı golle Aliağa FK'ya galibiyeti getirdi. Bu sonucun ardından Aliağa FK takımı 9 puana yükselip zirve yarısında iddiasını sürdürdü. Şanlıurfaspor ise 5 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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