Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak: İzlerken Mutluluk Duyacağınız Bir Takım Oluşturmayı Hedefliyoruz

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Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada; Aliağa FK taraftarlarının, takımlarını izlerken mutluluk duyacağı ve aldığı sonuçlarla gururlanacakları bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibinin son durumunun yanı sıra kamptaki atmosfer hakkında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz'da başlamış oldukları yeni sezon hazırlıklarımızın ilk etabının salı günü yapılan son antrenman ile tamamlandığını dile getiren Çardak, "Hedeflerimiz doğrultusunda çok verimli ve keyifli bir süreç geçirdik. 23 Temmuz'da Laktat testi yaparak oyuncularımızın fizyolojik durumlarını tespit ederek antrenman planlamamızı oyuncularımızın fiziksel, taktiksel ve mental gelişimlerini en iyi noktaya taşıyacak şekilde planladık. Katılımın, isteğin, arzunun ve azmin çok fazla olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Yapacağımız iznin ardından 3 Ağustos itibari ile Bolu kamp etabımız başlayacak. Her geçen gün güçlenerek hayalini kurduğumuz başarının gerçekleşmesi için sıkı bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Geçen sene sağladığımız performansın çok daha üzerine çıkmak ve camiamızı hak ettiği başarılar ile mutlu etmek en büyük arzumuz. İzlerken mutluluk veren, aldığı sonuçlarla gurur duyulan bir takım oluşturmak birincil hedefimiz olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR