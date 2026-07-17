Aliağa FK Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aliağa FK Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi

Aliağa FK Üç Transfer Daha Gerçekleştirdi
17.07.2026 11:21
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Aliağa FK, forvet Mustafa Yıldırım, sol bek Caner Cavlan ve kanat oyuncusu Selim Ilgaz'la anlaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-siyahlılar, 3 futbolcuyu daha renklerine resmen bağladı. İzmir ekibi forvet Mustafa Yıldırım, sol bek Caner Cavlan ve kanat oyuncusu Selim Ilgaz'la sözleşme imzaladı. Aliağa FK 24 yaşındaki Mustafa ve 31 yaşındaki Selim'le 1+1, 34 yaşındaki Caner'le de 1 yıllık mukavele yaptı.

Azerbaycan Ümit Milli Takımı'nda forma şansı bulan Mustafa Yıldırım, Çorum FK'da şampiyonluk yaşarken; İstanbulspor, Pazarspor, Iğdır FK, Ankara Demirspor ve Yozgat Belediye Bozokspor'da forma giydi. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Çorumspor, Serik Belediyespor ve Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Caner, Iğdır FK ve Hollanda ekibi de Graafschap takımlarında şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde Fransa U17 Milli Takım forması da giyen Selim ise, Süper Lig'de 27, 1'inci Lig'de 117 maça çıktı. Selim; Hatayspor'da iki, Çorum FK ve Kahraman Maraş İstiklalspor takımlarında birer kez şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: DHA

Mustafa Yıldırım, Futbol, Spor, Son Dakika

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