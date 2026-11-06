Aliağa FK, zirve maçında Muşspor\'u 21 puanla 4. sıradan ağırlayacak

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden Aliağa Futbol yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Muşspor'u misafir edecek.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü 19.00'da çalacak. Oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 21 puanı hanesine yazdıran Aliağa FK, haftaya 4'üncü sırada girerken, Muşspor ise 22 puan ve averajla adını ikinci sıraya yazdırdı. Aliağa FK bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başarmıştı.