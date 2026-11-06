Aliağa FK, zirve maçında Muşspor\'u 21 puanla 4. sıradan ağırlayacak

Aliağa FK, zirve maçında Muşspor'u 21 puanla 4. sıradan ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden Aliağa FK, yarın 19.00'da Aliağa Atatürk Stadı'nda Muşspor'u konuk edecek. 21 puanla 4'üncü sıradaki Aliağa FK, 22 puanlı ikinci sıradaki rakibi Muşspor'la zirve yarışını ilgilendiren maçta karşılaşacak.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden Aliağa Futbol yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Muşspor'u misafir edecek.
Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü 19.00'da çalacak. Oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 21 puanı hanesine yazdıran Aliağa FK, haftaya 4'üncü sırada girerken, Muşspor ise 22 puan ve averajla adını ikinci sıraya yazdırdı. Aliağa FK bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başarmıştı.
Kaynak: DHA
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