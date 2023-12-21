 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol, son maçta aldığı beraberlikle zirveden indi. İlk yarıyı 34 puanla namağlup tamamlayan Aliağa, Kepez Belediyespor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada devreyi bitirdi.

Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti
21.12.2023 - 13:05,
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk yılında aylardır namağlup liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol, devrenin son maçında aldığı beraberlikle zirveden indi. Ligde ilk hafta Kepez Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyetle dördüncü haftada lider olup bir daha inmeyen Aliağa, son haftada yıkıldı. Kırıkkalegücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak 34 puanla namağlup tamamlamasına rağmen 8-0'lık Gümüşhane Sportif galibiyetiyle 35 puana ulaşan Kepez Belediyespor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada devreyi bitirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kepez Belediyespor, Futbol, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti - Son Dakika


12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK'da tarikat yapılanması var' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan "TSK'da tarikat yapılanması var" iddialarına yanıt
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti

Son Dakika
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "TSK'da tarikat yapılanması var" iddialarına yanıt
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 13:15:08. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement