Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Kursu Kuşak Geçme Sınavını Başarıyla Geçti - Son Dakika
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Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Kursu Kuşak Geçme Sınavını Başarıyla Geçti

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Kursu Kuşak Geçme Sınavını Başarıyla Geçti
23.06.2025 13:24  Güncelleme: 13:30
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Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün 100 öğrencisi, kuşak geçme sınavını başarıyla tamamlayarak yeni kuşaklarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'dan aldı. Sporcular, ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele etme hakkı elde etti.

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Kursu'nun 100 öğrencisi, kuşak geçme sınavını başarıyla tamamladı. Sınav sonrası sporcular yeni kuşaklarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı. Yeni kuşaklara terfi eden sporcular, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek önemli turnuvalarda mücadele etme hakkı da kazandı.

Aliağa Belediyesi Taekwondo Kursu 2025 Yılı 2. Dönemi Kuşak Sınavı, 19 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Gençlik Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kuşak terfi törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu, İzmir Taekwondo İl Temsilciliği Yardımcısı Caner Büke ve AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora da katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm sporcuların başarılarının devamını dileyerek, Aliağalı sporcuların gelecekte milli takıma kadar yükselebileceklerine inandığını söyledi. Başkan Serkan Acar ayrıca emeklerinden ötürü eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Taekwondo Kursunun sporcularını yaz döneminde; Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası ile Ağustos ayında Sırbistan'da yapılacak olan Yıldız ve Gençlerin maçları bekliyor. Sırbistan'daki maçlarda derece yapacak Aliağalı sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklar. Sporcular bu prestijli organizasyonlara, Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge'nin rehberliğinde yoğun bir antrenman programıyla hazırlanmaya devam ediyor.

Taekwondoda zirveye doğru

Yeni dönemde de disiplinli ve özverili çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, şunları söyledi:

"Sporcularımız ocak ayından bu yana yer aldıkları il, ulusal ve uluslararası müsabakalarda bizleri gururlandıran birçok başarıya imza attılar. Geçtiğimiz yıl bir sporcumuzu milli takıma kazandırmanın sevincini yaşadık. Bu yıl da aynı hedefle Aliağamızdan yeni milli sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarılarımızın temelinde yalnızca disiplinli çalışma değil, aynı zamanda güçlü bir altyapı ve destek sistemi yer alıyor. Bizlere modern antrenman alanları ve spor tesisleri sunarak çocuklarımızın profesyonel bir ortamda spor yapmasına imkan sağlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Kursu Kuşak Geçme Sınavını Başarıyla Geçti - Son Dakika

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