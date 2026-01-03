Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda kazandı - Son Dakika
Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda kazandı

03.01.2026 18:09  Güncelleme: 18:13
İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 12. haftasında Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Çiğli Belediyespor'u 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Muhammet İnce'nin 3. dakikada attığı golle öne geçen Aliağa, ikinci yarıda da etkili bir performans sergileyerek skoru 4-0'a taşıdı.

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 12. haftasında Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda karşılaştığı Çiğli Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Muhammet İnce'nin attığı golle öne geçti. Aliağa Helvacı Spor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Aliağa Helvacıspor, 76. dakikada Metin Deniz Opak, 77. dakikada Alptuğ Nihat Özkumru ve 89. dakikada Onur Yılmaz'ın kaydettiği gollerle farkı açtı. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Aliağa Helvacı Spor, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA
