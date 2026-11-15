Aliağa Helvacı Spor sahasında Güzeltepe Gençlikspor\'u 1-0 mağlup edip 9 puana ulaştı

Aliağa Helvacı Spor sahasında Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 mağlup edip 9 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, Helvacı Stadı'nda Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 yendi. İlk yarıyı Muhammet Nadir Gül'ün 11. dakikadaki golüyle önde kapatan ev sahibi 9 puana ulaşırken konuk ekip ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.
İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, sahasında Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Muhammet Nadir Gül'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka Aliağa Helvacıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Aliağa Helvacı Spor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Güzeltepe Gençlikspor ise ligde 4. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: İHA
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