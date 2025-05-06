Aliağa Karate Takımı Aspendos Cup'ta Başarı Araştırdı - Son Dakika
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Aliağa Karate Takımı Aspendos Cup'ta Başarı Araştırdı

Aliağa Karate Takımı Aspendos Cup\'ta Başarı Araştırdı

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'ndan karate öğrencileri, Antalya'daki Aspendos Cup'ta milli sporcularla mücadele etti ve 2015 doğumlu Öykü Durudilek kumite dalında üçüncülük madalyası kazandı.

06.05.2025 14:42  Güncelleme: 14:46
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Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören karate öğrencileri Antalya'da düzenlenen Aspendos Cup'a katılarak milli sporcularla yarıştı.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nın karate öğrencileri, Türkiye Karate Federasyonu tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Serik'te düzenlenen İllerarası Aspendos Cup karate turnuvasına katıldı. Turnuvaya Aliağa'dan katılan 6 karateci, Aliağa Demir Spor Kulübü adına 1200 karateciye karşı mücadele verdi. Turnuvada 2015 doğumlu Öykü Durudilek 34 kiloda kumite dalında üçüncülük madalyası aldı. Aliağalı karateciler Aspendos Cup'ın ardından 10 Mayıs'ta Menemen'de düzenlenecek olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İl Karate Şampiyonası'na katılacak.

Turnuva sonrası öğrencilerini tebrik eden Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, şunları söyledi: "Zorlu bir müsabakaydı. Türkiye derecesi olan milli sporcularla yarıştık. Sporcumuz Öykü Durudilek üçüncülük madalyası aldı. Öğrencilerimin daha iyi dereceler alacağına inanıyorum. Bugünden itibaren 10 Mayıs'ta 22 sporcumuzla katılacağımız il şampiyonası için çalışmalara başladık" - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Karate Takımı Aspendos Cup'ta Başarı Araştırdı - Son Dakika

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