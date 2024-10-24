Aliağa Petkimspor Avrupa'da İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor Avrupa'da İlk Yenilgisini Aldı

Aliağa Petkimspor Avrupa\'da İlk Yenilgisini Aldı

Aliağa Petkimspor, Unicaja Malaga'ya 112-82 kaybederek Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

24.10.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Unicaja Malaga'ya 112-82 mağlup olarak bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 112-82'lik skorla kaybeden Aliağa Petkimspor, böylece bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini almış oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Malaga'ya, koç ve oyuncularına saygılarını sunmak istediğini dile getiren Gören, "Geçtiğimiz yıllarda birçok şampiyonluk kazandılar ve yarışmadaki en iyi takımlardan biri konumundalar. Biz daha iyi mücadele edebilirdik ve 112 bizim için kabul edilemez bir sayı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımız ve ilk maçlarımız, üç maçtan ikisini kazandık. İyi bir konumdayız ama bu performans bizim için yeterli değil. Bu bizim için ilk adımlar gibi ve bu seviyede bu tür maçlar oynamak gelişimimizin bir parçası. Bir kez daha rakip Malaga takımını tebrik ediyor ve onlara bol şans diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 27 Ekim Pazar günü iç sahada A. Efes'i konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Politika, Malaga, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Avrupa'da İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor Avrupa'da İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.