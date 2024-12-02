Aliağa Petkimspor Avrupa\'da Moral Arıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek düşeşe geçen Aliağa Petkimspor yarın Avrupa'da moral arayacak. İzmir temsilcisi Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Polonya temsilcisi King Szczecin'i ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta ilk iki maçını kazandıktan sonra son şampiyon Unicaja Malaga'yla üst üste oynadığı iki maçı kaybeden Petkimspor, galibiyeti bulunmayan rakibini yenerse Play-In oynamayı garantileyecek. Temsilcimiz, King Szczecin'i ilk grup maçında deplasmanda 85-70 yenmeyi başarmıştı. Petkim, grupta son sınavına ise 17 Aralık'ta Belçika'da Oostende önünde çıkacak.