İZMİR,
SALON: Enka
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Aslanoğlu, Murat Ciner
ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 11, Efinayi 25, Yunus Emre 7, Simmons 13, Aldrigde 7, Mahir 6, Yavuz 5, Zoriks 2, Aldridge 7
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca 6, Boutsiele 4, Scrubb 14, Cavanaugh 11, Bouteille 17, Akif 4, Can 2, Egehan, Egemen, Berkay 2
1. PERİYOT: 23-17
İLK YARI: 42- 39
3. PERİYOT: 57 - 52
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla 76-61 yenmeyi başardı. İlk periyodu ev sahibi Aliağa 23-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Aliağa soyunma odasına 42-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de rakibine 57-52 üstünlük kuran Aliağa maçı 76-61 kazanmayı bildi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika