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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yenerek galibiyet elde etti. Aliağa, maçın ilk periyodunu 23-17 önde tamamladı ve soyunma odasına 42-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Aliağa, maçı 15 sayı farkla kazandı.

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji\'ni 15 sayı farkla mağlup etti
20.01.2024 - 17:40,
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İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Aslanoğlu, Murat Ciner

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 11, Efinayi 25, Yunus Emre 7, Simmons 13, Aldrigde 7, Mahir 6, Yavuz 5, Zoriks 2, Aldridge 7

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca 6, Boutsiele 4, Scrubb 14, Cavanaugh 11, Bouteille 17, Akif 4, Can 2, Egehan, Egemen, Berkay 2

1. PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 42- 39

3. PERİYOT:  57 - 52

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla 76-61 yenmeyi başardı. İlk periyodu ev sahibi Aliağa 23-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Aliağa soyunma odasına 42-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de rakibine 57-52 üstünlük kuran Aliağa maçı 76-61 kazanmayı bildi.

Kaynak: DHA
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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Zafer Yılmaz, basketbol, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 15 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika
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