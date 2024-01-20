Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 25, Yunus Sonsırma 7, Thomas 11, Aldridge 7, Simmons 13, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 5
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 6, Boutsiele 4, Scrubb 14, Cavanaugh 11, Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 2, Egehan Arna, Berkay Candan 3
1. periyot: 23-17
Devre: 42-37
3. periyot: 57-50
5 faulle çıkan: 35.08 Can Maxim Mutaf (Bahçeşehir Koleji)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi.
Son 2 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta 3 sayılık basketlerle etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 23-17 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Bahçeşehir Koleji devrenin bitimine 4 dakika kala 34-34 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 42-37 önde gitti.
Üçüncü periyodun başında rakibine sayı şansı vermeyen ve aradaki farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Aliağa Petkimspor, periyodu 57-50 üstün bitirdi.
Son periyotta etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 76-61 galip ayrıldı.
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