 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi. Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji'nin eşitliği sağlamasıyla devre 42-37 sona erdi. Üçüncü periyotta Aliağa Petkimspor, farkı 11 sayıya çıkardı ve periyodu 57-50 üstün bitirdi. Son periyotta Aliağa Petkimspor, etkili oyununu sürdürerek müsabakadan 76-61 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji\'ni 76-61 yendi
20.01.2024 - 17:31,
Abone Ol

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Efianayi 25, Yunus Sonsırma 7, Thomas 11, Aldridge 7, Simmons 13, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 5

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 6, Boutsiele 4, Scrubb 14, Cavanaugh 11, Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 2, Egehan Arna, Berkay Candan 3

1. periyot: 23-17

Devre: 42-37

3. periyot: 57-50

5 faulle çıkan: 35.08 Can Maxim Mutaf (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi.

Son 2 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta 3 sayılık basketlerle etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Bahçeşehir Koleji devrenin bitimine 4 dakika kala 34-34 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında rakibine sayı şansı vermeyen ve aradaki farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Aliağa Petkimspor, periyodu 57-50 üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 76-61 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:01. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement