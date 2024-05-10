Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: İstikrarlı Yapı İçerisinde Büyümeyi Hedefliyoruz - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: İstikrarlı Yapı İçerisinde Büyümeyi Hedefliyoruz

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: İstikrarlı Yapı İçerisinde Büyümeyi Hedefliyoruz

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, takım olarak istikrarlı yapı içerisinde büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Gören, play-off oynamaya hak kazandıkları sezonda Türkiye Kupası'nda da mücadele ettiklerini ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiklerini söyledi. Gören, Aliağa Petkimspor'un başarılarıyla birlikte organizasyon olarak da büyüdüğünü ve daha büyük hedefler koyabilen bir yapı haline geldiğini ifade etti. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmelerinin büyük bir heyecan olduğunu belirten Gören, önümüzdeki yıllarda da aynı istikrarlı yapı içerisinde kalabilmeyi ve her sene Avrupa kupası, play-off oynayabilmeyi hedeflediklerini vurguladı.

10.05.2024 11:12
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 4. sezonunda ilk kez play-off oynamaya hak kazanan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, takım olarak istikrarlı yapı içerisinde büyümeyi ana hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off'a kalmayı başardıkları ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikleri sezonda ilk yarıdaki performanslarıyla Türkiye Kupası'nda da mücadele ettiklerini hatırlattı.

Bu başarıların sportif açıdan önemli olduğunu kaydeden Gören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar sportif olarak çok önemli ama bununla birlikte organizasyon olarak da büyüyen, artık başını başka tarafa çeviren ve daha büyük hedefler koyabilen bir yapı haline geldik. Bundan dolayı hem gururluyum, hem mutluyum kulübüm adına. Böyle bir yapının içinde olmaktan dolayı da burayı büyütüyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bizim adımıza çok faydalı, önümüzdeki yıllara daha enerjik ve iyi bakmamızı sağlayan güzel bir sene geçirdik."

Aliağa Petkimspor kariyeri

Gören, 10 yıllık başantrenörlük kariyerinde sadece Türk Telekom ve Aliağa Petkimspor'da çalıştığını hatırlatarak, "Ekibimle birlikte uzun vadeli işlere imza atmayı, uzun vadeli bir yapının içerisinde büyümeyi seven bir tarzım var. Dolayısıyla burada da önümüzdeki sene devam edeceğiz." dedi.

Özellikle son iki yıldır kadrolarına kattıkları yerli ve yabancı oyuncuların kendilerini geliştirdiğini kaydeden Gören, "Türk rotasyonundaki oyuncularımızdan Yunus ve Mahir yıllardır bekledikleri fırsatı ve öz güveni burada buldu. Yavuz gibi bir oyuncuyu Türk basketboluna kazandırdık. Çok önemli bir sezon geçirdi. Yabancı oyuncular çok değer kazandılar. Dolayısıyla buranın, oyunculara da başarı, kendilerini geliştirme ve gösterme anlamında bir fırsat tanıdığını görüyorum. Oynadığımız basketbol itibarıyla da oyuncularımız çok ön plana çıktı." diye konuştu.

Gören, Türk sporunda çok az kullanılan "istikrar" kavramına inandığını belirterek, "Çünkü bir yapının büyümesi, sağlıklı büyümesinin birinci parametresi bence istikrar. Böyle devam ettiğimiz için de kulübümde kaldığım için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Avrupa heyecanı

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmelerinin Aliağa için büyük bir heyecan olacağını kaydeden Gören, şöyle konuştu:

"Bu, kulübe, şehre bir heyecan getirecektir ama bunun içini iyi doldurmamız gerekiyor. Bu sene bunları başardık. Seneye burada olmazsak bu bizim adımıza da çok kötü bir durum olur. Her sene büyümek, aynı istikrarlı yapı içerisinde kalabilmek, her sene Avrupa kupası, play-off oynayabilmek bence birinci hedef olmalı. Dolayısıyla önümüzdeki sene için büyük bir heyecan olacak ama bence en önemli başarı bunu yıllar yılı sürdürebilmek olacak."

Gören, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ikisi Avrupa Ligi olmak üzere 10-11 takımın Avrupa'da mücadele ettiğini hatırlatarak, "Basketbol Süper Ligi'nin boyutu, kapasitesi, derinliği çok yüksek. Bazen eleştiriler oluyor ligimizle alakalı ama ben o eleştirilere katılmıyorum. Bu ligde maç kazanmak, var olmak çok değerli. Her geçen sene koç, oyuncu ve kulüplerin kalitesiyle değerini artıran bu yapıda böyle bir başarıyı yakalamak bizim adımıza önemli. Lig çok zorluydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: İstikrarlı Yapı İçerisinde Büyümeyi Hedefliyoruz - Son Dakika
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