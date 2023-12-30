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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Büyükçekmece maçının ardından, ligdeki dördüncü sezonlarında bir ilki başarmak istediklerini ve Türkiye Kupası'na gitmek istediklerini söyledi. Gören, takımının Türk basketbolunun gelişimine katkı veren istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti ve oyuncularını tebrik etti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Türkiye Kupası\'na gitmek istiyoruz
30.12.2023 - 22:50,
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Büyükçekmece maçının ardından, "Ligdeki dördüncü sezonumuzda bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Büyükçekmece'yi 99-95 yendi. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Gören, "Özhan Hoca ve Büyükçekmece ile alakalı ortak bir yorum yapmak istiyorum. İki mütevazı koç bu ligde yıllardır çalışıyoruz. Onun takımı da bizim takımımız gibi. Çok güzel basketbol oynuyorlar, bu maça dört maç kazanarak geldiler. Öncelikle onu ve takımını tebrik ediyorum. Bu iki takımın Türk basketbolunun gelişimine katkı veren istikrarlı bir yapısı var. Evde yedinci maçımız ve altıncı galibiyetimizi aldık. Bir tek Anadolu Efes'e uzatmada bir topla kaybettik. Dolayısıyla bizim kulübümüz adına da müthiş bir ilk yarı geçiriyoruz. Yedinci galibiyetimize bugün ulaştık ve bir üst bölgede yerimizi koruduk. Türkiye Kupası yapabilecek miyiz? Ligdeki dördüncü sezonumuzda bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz. Arkasından da Aliağa'nın zor olduğunu göstererek sene boyunca burada galibiyetler alıp play-off'lara gitmek istiyoruz. Bütün oyuncularımı, teknik ve idari kadromuzu tebrik ediyorum. Bu oyuncu grubu gözlerden uzak çok önemli işler yapıyor. Daha fazla saygıyı ve ilgiyi hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum.

Herkesin yeni yılını kutluyorum. Ülkece inşallah başarılı, mutlu, sağlıklı oluruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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