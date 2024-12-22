Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a Yenildi

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde 4 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Karşıyaka'yı evinde son anda 1 sayı farkla yenerek son veren Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında yine fren yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Filou Oostende'yi Belçika'da yenip Play-In biletini ikinci sırada aldıktan sonra Beşiktaş önüne çıkan Petkim, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmayı 88-80 kaybetti. Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, "Maçın büyük bölümünde hem skoru hem oyun üstünlüğünü aldık. 2-3 dakikalık oyun planından uzaklaşılmasıyla yaptığımız top kayıplarıyla skor üstünlüğünü rakibe verdik. Rakibimizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.