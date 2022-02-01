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Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında - Son Dakika

Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

01.02.2022 11:22
Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültürk Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 17 karşılaşmada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.


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Basketbol Süper Ligi, Beşiktaş, Aliağa, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında - Son Dakika Spor


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