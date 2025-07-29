Aliağa Petkimspor, Boran Güler\'i Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen Boran Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Semt77 Yalovaspor forması giyen Boran Güler ile anlaşma sağladı. 2001 doğumlu oyun kurucu, kariyerinde daha önce iLab Basketbol ve Türk Telekom gibi takımlarda da görev aldı.
Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bizimle" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
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