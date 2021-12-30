Aliağa Petkimspor, Burak Gönen'e emanet

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'da, başantrenörlük görevine Burak Gören getirildi.

Aliağa Petkimspor, başantrenörlük görevine Burak Gören'in getirildiği duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde başarıyla görev yapan Burak Gören'i tekrar aramızda görmekten memnuniyet duyar, birlikte nice zaferlere koşmayı temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Ligde 14 hafta geride kalırken Aliağa Petkimspor, 2 galibiyet ve 16 puanla son sırada bulunuyor. - İZMİR