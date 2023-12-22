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Aliağa Petkimspor, Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak

Basketbol Süper Ligi'nde düşüşe geçen Aliağa Petkimspor, Bursaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamak için mücadele edecek.

Aliağa Petkimspor, Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak
22.12.2023 - 11:50,
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetle düşüşe geçtikten sonra geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı 112-78 yenmeyi başaran Aliağa Petkimspor yarın Bursaspor deplasmanına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde Play-Off barajında yer alan iki ekip de 12 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Kaynak: DHA
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