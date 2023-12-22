Aliağa Petkimspor, Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetle düşüşe geçtikten sonra geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı 112-78 yenmeyi başaran Aliağa Petkimspor yarın Bursaspor deplasmanına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde Play-Off barajında yer alan iki ekip de 12 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet aldı.