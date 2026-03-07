Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 95 Onvo Büyükçekmece: 104

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 104-95 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkimspor: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Selim Şav 17, Floyd 9, Franke 9, Mustafa Kurtuldum 4, Flowers 8, Sajus 8, Yunus Emre Sonsırma, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Onvo Büyükçekmece Bruinsma 20, Vuurst 9, Pipes 21, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bandaogo 6, Can Kaan Turgut 4, Lecque 9, Pusica 8, Metin Türen 2, Doğan Şenli
Başantrenör: Halil Üner
1. Periyot: 31-26
Devre: 41-54
3. Periyot: 76-78 - İZMİR
