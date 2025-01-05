Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Yenerek Play-Off İçin Ümitlendirdi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Yenerek Play-Off İçin Ümitlendirdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece'yi 72-67 yenerek Play-Off yarışında iddialı bir konuma geldi. Antrenör Burak Gören, Avrupa kupası beklentileri ve savunma kimliği üzerine açıklamalarda bulundu.

05.01.2025 11:48
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi deplasmanda 72-67 yenen Aliağa Petkimspor, 13 maçta 5 galibiyete ulaşıp hem alt grupla bağını kopardı hem de Play-Off yarışına göz kırptı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabında salı günü Hapoel Holon'la Azerbaycan'da oynayacağı serinin ilk maçı öncesi de moral tazeleyen ekipte Antrenör Burak Gören, "İlk defa Avrupa kupası oynuyoruz. Orayı çok iyi yönetebildiğimizi düşünmüyorum. O maçlar arasında çok inişler çıkışlar yaşadık ve bu bize özellikle ligde birkaç mağlubiyete mal oldu. Hafta içi kendi içimizde çok iyi bir analiz yaptık. Bizim kimliğimizin bu olması lazım. Geçen hafta Galatasaray maçında savunmada maalesef çok kötü görüntülerimiz oldu. Bu hafta onun üzerine yoğunlaştık çünkü biz sezon başından beri savunma kimlikli bir takımız. Tekrar bunu hatırladık. İlk yarıda aslında 42 sayı yememize rağmen Büyükçekmece'yi kendi sahasında ikinci yanda 67 sayıda tutarak maçı kontrol ettik. Her zaman olduğu gibi takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Yenerek Play-Off İçin Ümitlendirdi - Son Dakika

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