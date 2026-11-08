Aliağa Petkimspor'da ABD'li Jarrod Uthoff dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.