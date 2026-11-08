Aliağa Petkimspor'da ABD'li Jarrod Uthoff dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Aliağa Petkimspor'da ABD'li Jarrod Uthoff dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı. Kulüp, Uthoff'a katkıları için teşekkür ederken kariyerinin devamında başarılar diledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.
Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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