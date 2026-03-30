Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın ile Ayrılık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.