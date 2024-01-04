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Aliağa Petkimspor'da Tayfun Erülkü ayrıldı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor'da Tayfun Erülkü ayrıldı

Aliağa Petkimspor'da forma giyen Tayfun Erülkü, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Esenler Erokspor'a transfer oldu. Tayfun, Petkimspor formasıyla 14 maçta 1.3 sayı, 0.6 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Aliağa Petkimspor\'da Tayfun Erülkü ayrıldı
04.01.2024 - 11:35,
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayarak Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi hedefleyen Aliağa Petkimspor'da guard Tayfun Erülkü takımdan ayrıldı. Sezon başında kadroya dahil edilen tecrübeli oyuncu Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu. Büyükçekmece'den gelen Tayfun, Petkimspor formasıyla ligde 14 maçta 1.3 sayı, 0.6 ribaund, 1.1 asist ortalamaları tutturmuştu.

Kaynak: DHA
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