Aliağa Petkimspor'dan Osman Nurveren'e 3 Yıllık İmza

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 Türkiye Gençler Ligi'nde normal sezon MVP'si seçilen ve sezonun en iyi 5'inde yer alan 2007 doğumlu Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Altyapıya ve Türk basketbolunun geleceğine yönelik yatırımlarını sürdüren kulübümüz, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Osman Nurveren'e formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."