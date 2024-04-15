Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu
Darüşşafaka Lassa: Adams 9, Woodard 14, Rahkman 2, Muhsin Yaşar 18, Berk Demir 4, Enes Berkay Taşkıran 17, Tolga Kay, Bora Yaşar 4, Pandi 4, Rijad Aydın
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 4, Yunus Amre Sonsırma 11, Simmons 14, Aldridge 23, Emre Tanışan 2, Starks, Mahir Ağva 7, Yavuz Gültekin 2
1. Periyot: 19-25
Devre: 37-40
3. Periyot: 55-64
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 83-72 yendi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 83-72 yenerek galibiyet aldı - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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