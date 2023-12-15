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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı 34 sayı farkla yendi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı 34 sayı farkla yendi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Darüşşafaka'yı 112-78'lik skorla mağlup etti. Aldridge, 23 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı 34 sayı farkla yendi
15.12.2023 - 20:59,
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SALON: Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 22, Yunus Sonsırma 12, Thomas 15, Aldridge 23, Simmons 8, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 16, Yavuz Gültekin 9, Tayfun Erülkü 3, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor 2

DARÜŞŞAFAKA: Withers 3, Can Korkmaz 13, Berk Demir 15, Rahkman 19, Muhsin Yaşar 12, Doruk Dora 5, Canberk Kuş 5, Bora Yaşar 2, Kılıçarslan Şenkahya 4, Ahmet Arda Ene

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-59

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Darüşşafaka'yı 34 sayı farkla geçti: 112-78.

Konuk ekip Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya 2 yabancıyla çıkarken Petkim özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farka gitti. Maçın ilk periyodu 22-21, ilk devresi 50-43, üçüncü periyodu 79-59 sonuçlandı. Karşılaşma ise Aliağa Petkimspor'un 112-78'lik üstünlüğüyle bitti. Ligde 12 haftada 6 galibiyete ulaşan Petkim'de Aldridge, 23 sayıyla Türkiye'deki kariyer rekorunu kırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı 34 sayı farkla yendi - Son Dakika
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