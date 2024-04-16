Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka'ya konuk olan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek beşinci sıraya yükseldi ve play-off için önemli bir adım attı.
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Play-off hattı için büyük bir öneme sahip olan müsabakayı İzmir ekibi, 93-72 kazandı. Bu sonuçla birlikte 14 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi ve bitime 3 hafta kala play-off için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, çok önemli bir maçı deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız zaman belirli avantajları alacak olmak tüm maç boyunca bizi biraz baskı altında tuttu. Buna rağmen tüm sezon olduğu gibi çok mücadeleci ve vazgeçmeyen tavrımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Play-off için bir adım daha attık. Bundan sonra kalan maçlarımızda maksimum galibiyeti almaya çalışacağız. Oyuncularıma yüksek konsantrasyonları ve maça verdikleri değer için teşekkür ederim. Tüm idari ve teknik ekibi kutlarım" dedi.
Aliağa Petkimspor, normal sezonun kalan son 3 haftasında Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol (D) ve Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı mağlup ederek play-off için önemli bir adım attı - Son Dakika
Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.
Zeytinburnu'nda iki esnaf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi, tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartışma sonucunda ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve 4-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızını daha da parlatan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri reddeden sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in 2024 Avrupa Şampiyonası performansını da hesaba katarak turnuva sonrasındaki satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?