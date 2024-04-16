Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı mağlup ederek play-off için önemli bir adım attı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka'ya konuk olan Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek beşinci sıraya yükseldi ve play-off için önemli bir adım attı.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Play-off hattı için büyük bir öneme sahip olan müsabakayı İzmir ekibi, 93-72 kazandı. Bu sonuçla birlikte 14 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi ve bitime 3 hafta kala play-off için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, çok önemli bir maçı deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız zaman belirli avantajları alacak olmak tüm maç boyunca bizi biraz baskı altında tuttu. Buna rağmen tüm sezon olduğu gibi çok mücadeleci ve vazgeçmeyen tavrımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Play-off için bir adım daha attık. Bundan sonra kalan maçlarımızda maksimum galibiyeti almaya çalışacağız. Oyuncularıma yüksek konsantrasyonları ve maça verdikleri değer için teşekkür ederim. Tüm idari ve teknik ekibi kutlarım" dedi.

Aliağa Petkimspor, normal sezonun kalan son 3 haftasında Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol (D) ve Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR