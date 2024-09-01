Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Spor

ALİAĞA,

BASKETBOL Süper Ligi temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi İstanbul'da oynadığı hazırlık maçında Darüşşafaka'yı 76-65 mağlup etti. Petkimspor'da Breen Tyree 21 sayı, Wesley Beck 11 sayıyla görev yaptı. İstanbul'daki ilk özel maçında Beşiktaş'a 86-79 mağlup olan Aliağa ekibi 5-7 Eylül tarihleri arasında Ege Cup'a ev sahipliği yapacak. Petkim, 16-22 Eylül tarihleri arasında ise Antalya'da Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına katılacak.