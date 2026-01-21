FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 82 Dinamo BDS Sassari: 70

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalyan ekibi Dinamo BDS Sassari'yi 82-70 mağlup etti. Bu sonuçla 4. galibiyetini elde eden İzmir ekibi gruptaki liderliğini sürdürdü.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Kirile Tvaurı (Gürcistan)

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Franke 8, Blumbergs 11, Brown 9, Efianayi11, Sajus 10, Troy Selim Sav 4, Floyd 2, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Sonsırma

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Peristeri Betsson: Thomas 12, McGlynn 10, Buie 7, Vincini 4, Johnson 2, Zanelli 7, Mezzanotte 2, Pullen 17, Ceron 4, Visconti 5

Başantrenör: Veljko Mrsic

1. Periyot: 20-25

Devre: 47-43

3. Periyot: 66-57 - İZMİR