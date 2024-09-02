Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024 Basketbol Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024 Basketbol Turnuvası Düzenliyor

Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024 Basketbol Turnuvası Düzenliyor

İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde Ege Cup 2024 basketbol turnuvası düzenliyor. Turnuvada Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi mücadele edecek.

02.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde basketbol turnuvası düzenliyor. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde geçecek olan Ege Cup 2024'de Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi mücadele edecek.

Turnuva 5-7 Eylül arasında Aliağa Belediye Spor Salonu'nda olacak. Turnuvanın açılış maçında 5 Eylül'de saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji karşılaşacak. Petkimspor - Manisa Büyükşehir B.B. de aynı gün saat 18.00'de mücadele edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024 Basketbol Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika

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