Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024 Basketbol Turnuvası Düzenliyor

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İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde basketbol turnuvası düzenliyor. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde geçecek olan Ege Cup 2024'de Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi mücadele edecek.

Turnuva 5-7 Eylül arasında Aliağa Belediye Spor Salonu'nda olacak. Turnuvanın açılış maçında 5 Eylül'de saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji karşılaşacak. Petkimspor - Manisa Büyükşehir B.B. de aynı gün saat 18.00'de mücadele edecek. - İZMİR