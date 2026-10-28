Aliağa Petkimspor, evinde Anadolu Efes\'i yenip 3\'te 3 yapmayı hedefliyor

Aliağa Petkimspor, evinde Anadolu Efes'i yenip 3'te 3 yapmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak play-off potasına giren Aliağa Petkimspor, pazartesi evinde Anadolu Efes'i ağırlayacak. Petkimspor bu maçı kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak; son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.
Kaynak: DHA
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